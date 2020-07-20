الاتحاد الأوروبي يقلص الميزانية الرقمية وسط‭ ‬مشاحنات بشأن صندوق التعافي من الجائحة

تلقى زعماء الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، وثيقة تقترح خفضا بنسبة 17.5 بالمئة في الميزانية الرقمية للتكتل التي تستهدف اللحاق بالولايات المتحدة والصين في تكنولوجيات رئيسية.

وانخرط زعماء الاتحاد الأوروبي في محادثات شاقة بشأن حزمة للتعافي الاقتصادي لمحاربة ركود ناتج عن جائحة "كوفيد-19".

وجاء في الوثيقة التي اطلعت عليها "رويترز" "المظروف المالي لتنفيذ برنامج أوروبا الرقمية للفترة 2021-2027 سيكون 6761 مليون يورو".

وتتضمن أيضا تقليص برنامج طموح للبحوث والابتكار بقيمة 100 مليار يورو، يطلق عليه "آفاق أوروبا" إلى 75.9 مليار يورو.

وكانت المفوضية الأوروبية قد اقترحت في وقت سابق هذا العام ميزانية بقيمة 8.2 مليار يورو (9.2 مليار دولار) لبرنامجها أوروبا الرقمية لتعزيز القدرة التنافسية للاتحاد في الحوسبة العملاقة والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني.

وتتطلع الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي إلى تكنولوجيات رقمية وأهداف بيئية طموحة لتعزيز نمو اقتصادي مستدام وتقليل اعتماد التكتل على دول أخرى وشركات أجنبية.

المصدر: رويترز