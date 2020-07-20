قديروف يرد على العقوبات الأمريكية بصورتين

قال رئيس جمهورية الشيشان رمضان قديروف، بعد إدراجه في"القائمة السوداء" الأمريكية، إنه "يقبل المعركة"، و"القادم سيكون أعظم".

وبهذه الكلمات، وقع قديروف على صورة نشرها في صفحته على موقع "تيليغرام"، وظهر فيها واقفا في غرفة لتخزين السلاح.

وكتب قديروف، على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "فكونتاكتي": "حسنا، حتى لو كنت مائة مرة من منتهكي حقوق الإنسان، كيف تفسرون العقوبات المفروضة على ... زوجتي وبناتي؟ ما الجرائم التي ارتكبوها ومن الذين انتهكت حقوقهم؟ لا يوجد لديكم رد على هذا السؤال".

ونشر صورة تجمعه بأسرته كاملة في حسابه على تلغرام

وفي وقت سابق، اتهمت وزارة الخارجية الأمريكية، رمضان قديروف، بالتورط في انتهاكات لحقوق الإنسان، وحظرت عليه دخول الولايات المتحدة.

المصدر: نوفوستي