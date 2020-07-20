بعد 14 يوما بلا إصابات بكورونا.. بكين تخفض مستوى الخطورة

أكد المتحدث باسم لجنة الصحة ببلدية بكين، قاو شياو جون، اليوم الاثنين، أن المدينة لم تسجل أي حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا لمدة 14 يوما على التوالي.

وقال في مؤتمر صحفي: "بعد التقييم تم تخفيض مستوى الخطر لبلدة هواشيانغ في منطقة فنغتاي، إلى منطقة منخفضة الخطورة".

وأضاف، أن "جميع المناطق الفرعية والبلدات في المدينة منخفضة الخطورة الآن".

وتابع: "بكين سجلت 335 حالة إصابة مؤكدة مرتبطة بسوق شينفادي للجملة، منذ 11 يونيو، وحتى الساعة الثالثة من عصر اليوم، خرج من بين الـ335 مريضا، 231 مريضا من المستشفى بعد تعافيهم، بينما ما زال هناك 104 أشخاص في المستشفى"، مؤكدا أنه "لا توجد حالات خطيرة أو حرجة".

وأشار إلى أنه "لا يزال هناك 12 شخصا بلا أعراض، تحت الملاحظة".

وخفضت بكين مستوى الرد الطارئ ضد المرض من المستوى الثاني إلى المستوى الثالث، اليوم الاثنين.

المصدر: "شينخوا"