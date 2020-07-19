صحيفة: السلطات الأمريكية تحقق مع شخص استفاد من ملايين الدولارات الكويتية

أفادت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية بأن السلطات الفيدرالية في الولايات المتحدة تحقق مع شخص يعتقد أنه استفاد من ملايين الدولارات التي تعود لكويتيين.

وأشارت الصحيفة إلى أن الشخص المعني يدعى فيكتورينو نوفال، وهو نجل مهرب أسلحة وصاحب أموال معروف في هوليوود، وتجمعه صداقات مع العديد من الممثلين والمشاهير الأمريكيين.

وتعتقد السلطات الأمريكية أن نوفال أنفق ملايين الدولارات من أموال الكويتيين التي يُدعى أنها سُرقت من قبل مستثمريه في الشرق الأوسط، بينما أضافت مصادر للصحيفة أن تحقيقا جنائيا يجري في هذا الشأن.

ووصفت الصحيفة نوفال بالرجل المستهتر الذي يمتلك السيارات السريعة، كما أنه اشترى طائرة خاصة عام 2016 بمبلغ 627000 دولار، ويختا مقابل 820000 دولار، إضافة إلى سيارة "لمبورغيني" عام 2017 مقابل 324900 دولار، وشقة في حي راقي حصل عليها عام 2012 مقابل 1.2 مليون دولار.

وكان نوفال قضى فترة في السجن قبل 20 عاما بسبب مخطط للاحتيال على وزارة الإسكان والتنمية الحضرية الأمريكية.

المصدر: "نيويورك بوست"