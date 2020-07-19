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ترامب: فاوتشي شخص ينشر الذعر

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ترامب: فاوتشي شخص ينشر الذعر
Reuters Jonathan Ernst
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اعتبر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن كبير الخبراء في الأمراض المعدية، أنتوني فاوتشي، شخص ينشر الذعر، إلا أنه وصف علاقاتهما بالجيدة.

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وقال ترامب، في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية، تم بثها اليوم الأحد: "أجريت معه محادثة طويلة أمس، لدي علاقات جيدة جدا مع الدكتور فاوتشي".

وأضاف ترامب مع ذلك: "إنه شخص ينشر الذعر. هذا أمر عادي. لكنه مثير للذعر قليلا".

واعتبر الرئيس الأمريكي أن كبير الخبراء في الأمراض المعدية كان خاطئا في تقديراته خلال بدء الجائحة حينما قال إنها ستمر، وانتقد قرار ترامب وقف الحركة الجوية مع الصين، وتابع: "لكنه اعترف لاحقا بأنني كنت على حق".

ويعتبر موضوع الخلافات المحتملة بين ترامب وفاوتشي حول سبل التصدي لفيروس كورونا المستجد من الأكثر تداولا بين وسائل الإعلام الأمريكية.

ويدخل فاوتشي، الذي اكتسب خلال الجائحة شعبية كبيرة بين المواطنين الأمريكيين بسبب دوره في توضيح قضايا عدة متعلقة بالفيروس، ضمن فريق عمل البيت الأبيض الخاص بمكافحة الجائحة.

المصدر: "فوكس نيوز" + وكالات

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