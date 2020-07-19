الولايات المتحدة.. 63 ألف إصابة بكورونا خلال يوم وحصيلة الوفيات تتخطى الـ140 ألفا

أفادت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية بأن الولايات المتحدة سجلت خلال يوم أمس السبت أكثر من 850 وفاة ونحو 63.7 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وأكدت الجامعة التي تستند في إحصاءاتها إلى بيانات الهيئات الرسمية الفدرالية والمحلية والمصادر المفتوحة أن الولايات المتحدة رصدت خلال اليوم الماضي 853 وفاة و63698 إصابة بالفيروس الذي يسبب مرض "كوفيد-19".

وحسب بيانات الجامعة التي تعد من المصادر الدولية الأكثر مصداقية في إحصاءات كورونا، سجلت في الولايات المتحدة حتى اليوم 3712445 إصابة مؤكدة بـ"كوفيد-19" منها 140120 حالة وفاة و1122720 حالة شفاء، أي أكبر حصيلة على مستوى العالم.

وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، شهدت الولايات المتحدة أكبر ارتفاع يومي في حصيلة الإصابات بكورونا، بتسجيل أكثر من 77 ألف إصابة خلال 24 ساعة، حسب وكالة "رويترز".

المصدر: RT