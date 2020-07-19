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أردوغان: السيارة التركية حلم عمره 60 عاما

مال وأعمال

أردوغان: السيارة التركية حلم عمره 60 عاما
RT
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يشارك في مراسم رسمية لكشف الستار عن نموذج للسيارة الكهربائية محلية الصنع
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أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس السبت، عن إقدام بلاده على تحقيق حلم عمره 60 عاما، عبر افتتاحها مجمع إنتاج أول سيارة محلية.

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وكتب أردوغان عبر تويتر: تعليقا على افتتاح مجمع صناعي لإنتاج السيارة الكهربائية الوطنية في قضاء غيمليك بولاية بورصة غربي البلاد: "لقد أقدمنا على خطوة تاريخية لتحقيق حلمنا الذي يعود إلى 60 عاما، عبر افتتاح مركز هندسة وتصميم وإنتاج سيارة TOGG الوطنية".

وفي ديسمبر كشفت تركيا عن ميلاد أول سيارة وطنية، مصنعة بإمكانات محلية خالصة، ستدخل الخدمة وتسير في شوارع البلاد خلال 3 سنوات.

ويوفر المصنع فرص عمل لـ4323 شخصا، بينهم 300 من أصحاب المؤهلات، ليتم إنتاج 175 ألف سيارة محلية سنويا من 5 أنواع مختلفة.

المصدر: "الأناضول"

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