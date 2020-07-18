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نقل نجمة السينما الهندية وملكة الجمال السابقة آيشواريا راي إلى المشفى لإصابتها بكورونا

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نقل نجمة السينما الهندية وملكة الجمال السابقة آيشواريا راي إلى المشفى لإصابتها بكورونا
Reuters Jean-Paul Pelissier
آيشواريا راي باتشان
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أفادت وسائل إعلام هندية بأن الممثلة المشهورة وملكة الجمال السابقة آيشواريا راي باتشان وابنتها نقلتا إلى مستشفى لتلقي العلاج من مرض "كوفيد-19" الذي يسببه فيروس كورونا المستجد.

وأكدت صحيفة Times of India أن نتائج فحص كورونا الذي خضعت له آيشواريا راي (46 عاما)، وهي ملكة جمال العالم عام 1994 وتعد من أشهر نجوم بوليوود المعاصر، وابنتها، آراذيا باتشان (8 سنوات)، جاءت إيجابية الأحد الماضي، وهما كانتا حتى أمس الجمعة قيد الحجر الصحي.

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وأشارت الصحيفة إلى أن الممثلة التي تدخل عادة في قوائم أجمل نساء العالم وابنتها نقلتا إلى مستشفى نانافاتي في مدينة مومباي، ولم يصدر بيان رسمي بعد عن عائلتهما بهذا الشأن.

وفي الأسبوع الماضي، نقل زوج آيشواريا راي ووالد آراذيا، الممثل أبهيشيك باتشان، ووالده النجم السينمائي أميتاب باتشان، إلى نفس المستشفى بعد تشخيص إصابتهما بـ"كوفيد-19"، 

وصلى عشاق عائلة باتشان من أجل شفاء أفراد الأسرة الحافلة بنجوم السينما من الفيروس، في وقت ارتفعت فيه الإصابات بكورونا في البلاد إلى مستوى قياسي جديد دون أي مؤشرات على بلوغها ذروة التفشي.

وسجل في الهند حتى اليوم أكثر من مليون إصابة مؤكدة بـ"كوفيد-19"، منها 358692 حالة نشطة و26273 حالة وفاة.

المصدر: وكالات

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