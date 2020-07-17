غوغل تمنع نشر إعلانات تتحدث عن مؤامرة وراء فيروس كورونا

قالت شركة غوغل، اليوم الجمعة، إنها ستمنع مواقع الإنترنت والتطبيقات التي تستخدم تقنيتها الإعلانية من نشر إعلانات عن أي "محتوى خطير" يخالف الإجماع العلمي بخصوص جائحة فيروس كورونا.

وتأتي هذه الخطوة مع استمرار انتشار الفيروس في الولايات المتحدة وفي وقت تواجه فيه منصات إعلانات رقمية ضخمة مثل غوغل وفيسبوك دعوات لبذل المزيد من الجهد للقضاء على المعلومات المضللة المرتبطة بالجائحة.

وقالت غوغل إن المحتوى الذي لن تسمح بالتربح منه عبر إعلانات يشمل نظريات المؤامرة الزائفة مثل الإشارة إلى أن فيروس كورونا المستجد تم تخليقه في معمل صيني كسلاح بيولوجي، أو أن من قام بتخليق الفيروس هو بيل غيتس مؤسس شركة "مايكروسوفت" أو أن الفيروس خدعة.

وستمنع هذه السياسة، وهي تحديث لمعايير غوغل المعمول بها في الإعلانات، المعلنين من تصميم إعلانات تروج لمعلومات مضللة عن الصحة.

وتسمح الشركة حاليا فقط لجهات معلنة معينة بنشر إعلانات عن جائحة فيروس كورونا منها المنظمات الحكومية وجهات الرعاية الصحية وذلك بهدف كبح أنشطة مثل التلاعب بأسعار الإمدادات الطبية.

المصدر: رويترز