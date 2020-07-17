لوكاشينكو: أحداث غريبة ترافق الحملة الانتخابية في بيلاروس

صرح الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، خلال لقاء جمعه مع رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، بأن هناك "أحداثا غريبة" تتخلل الحملة الانتخابية الرئاسية في بيلاروس.

وفي مستهل لقائه مع ميشوستين الذي زار العاصمة البيلاروسية مينسك للمشاركة في اجتماع لـ "المجلس الحكومي الأوراسي"، قال لوكاشينكو: "سأروي لك أثناء لقائنا وجها لوجه، قصة ما يحدث عندنا في الفترة الانتخابية الحالية. وثمة أحداث غريبة جدا. أنا أفكر أحيانا في سبب ذلك، انطلاقا من خبرتي، أما الاستنتاجات فسوف أطلعك عليها".

ويوم الثلاثاء الماضي، قررت لجنة الانتخابات المركزية في بيلاروس تسجيل 5 أشخاص كمرشحين في الانتخابات الرئاسية التي ستشهدها البلاد في 9 أغسطس المقبل، هم أندريه دميترييف، وآنا كانوباتسكايا وألكمسندر لوكاشينكو، وسفيتلانا تيخانوفسكايا وسيرغي تشيريتشين.

وتسبب رفض اللجنة لتسجيل سياسيين اثنين بارزين من معسكر المعارضة، هما فيكتور باباريكو وفاليري تسيبكالو، كمرشحين في الانتخابات، في تنظيم مظاهرات تضامنية معهما شهدتها العاصمة مينسك ومدن بيلاروسية أخرى.

وكان لوكاشينكو أعلن سابقا عن حدوث تدخلات في الحملة الانتخابية البيلاروسية، من الخارج، متهما معارضي السلطة بتصرفات غير نزيهة، قائلا إن وراءهم "متحكمو دمى، يجلس بعضهم في روسيا وبولندا".

المصدر: تاس