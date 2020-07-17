المكسيك تسجل 668 حالة وفاة و6406 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

أظهرت بيانات وزارة الصحة في المكسيك أنها سجلت، اليوم الجمعة، رقما جديدا لحالات الإصابة والوفيات بفيروس كورونا المستجد التي تم الإبلاغ عنها في يوم واحد.

وقالت وزارة الصحة إنها وثقت 6406 حالة جديدة مما رفع إجمالي عدد حالات العدوى إلى 324041.

كما سجلت البلاد 668 حالة وفاة إضافية، ليصل إجمالي عدد الضحايا إلى37574 وفاة.

وكانت الحكومة المكسيكية قد قالت إن العدد الفعلي للمصابين من المحتمل أن يكون أعلى بكثير من الحالات المسجلة.

المصدر: رويترز