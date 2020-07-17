صحيفة: الولايات المتحدة تستثني الطلاب الأوروبيين من حظر السفر

أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" بأن الولايات المتحدة ستستثني الطلاب الأوروبيين القادمين للدراسة من حظر السفر المفروض لمنع انتشار فيروس كورونا.

وحسب تقرير للصحيفة، فإن الإعفاءات تشمل أيضا أفراد عائلات الحائزين على تأشيرات الدخول الأمريكية الموجودين في الولايات المتحدة.

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وأشارت الصحيفة إلى أن ذك جاء في مذكرة أرسلتها وزارة الخارجية الأمريكية إلى الكونغرس.

وتجدر الإشارة إلى أن الإدارة الأمريكية كانت تعتزم إجبار الطلاب الأجانب على مغادرة الولايات المتحدة، لكنها تراجعت عن هذا القرار على خلفية دعاوى قضائية رفعتها بعض الجامعات ضد الإجراء.

المصدر: رويترز