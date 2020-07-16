إسرائيل.. عدد حالات كورونا النشطة يتجاوز الـ 25 ألفا

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية أن عدد الإصابات النشطة بفيروس كورونا تجاوز الـ 25 ألف حالة.

وحسب معطيات الوزارة، التي أوردتها مساء الخميس، فقد بلغ إجمالي عدد المصابين بكورونا منذ بدء الوباء 46059 شخصا، منهم 25035 حالة نشطة.

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وسجلت إسرائيل 2391 إصابة جديدة بكورونا خلال اليوم الأخير، بالإضافة إلى 9 وفيات، ليصل إجمالي عدد المتوفين إلى 384 شخصا.

وأشارت الوزارة إلى أن 202 مريض بحالة خطرة، منهم 58 مصابا على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما بلغ إجمالي عدد المتعافين من الفيروس 20370 شخصا.

وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة الإسرائيلية بحثت مساء الخميس تشديد إجراءات العزل الصحي على خلفية زيادة عدد الإصابات خلال الفترة الأخيرة.

المصدر: نوفوستي