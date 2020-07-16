رئيسة وزراء الدنمارك تدخل "عش الزوجية" بزفاف "سري"

تمكنت رئيسة الوزراء الدنماركية ميته فريديريكسن من الزواج بعد تأجيل زفافها، ثم إعادة جدولته بسبب السنة الأولى المزدحمة في المنصب، والتي شهدت تفشي فيروس كورونا في العالم.

وأفادت وسائل الإعلام، أن فريديريكسن، (42 عاما)، تزوجت من المخرج والمصور، بو تينبرغ، (55 عاما)، الأربعاء في كنيسة "ماغليبي"، التي تعود للعصور الوسطى في جزيرة موين في جنوب شرق الدنمارك.

ونشرت رئيسة الوزراء الدنماركية صورة من حفل الزفاف على صفحتها على "فيسبوك"، مدونة عليها كلمة "ja" فقط وتعني "نعم".

وأظهرت الصورة مدى سعادة العروسين والابتسام على محياهما وهما يخرجان من الكنيسة.

ووصفت صحيفة "إكسترا بلاديت" الدنماركية، زفاف العروسين، بأنه "زفاف سري"، بحضور عدد محدود من الضيوف المدعوين فقط، بمن فيهم رئيس الوزراء الدنماركي السابق بول نيروب راسموسن.

المصدر: "وكالات"