موسكو: غياب السلام المستدام في ليبيا يهدد باستمرار تدويل النزاع

حذرت الخارجية الروسية من أن غياب السلام المستدام في ليبيا سيجلب مزيدا من الدمار إلى هذه البلاد، فضلا عن خطر تصعيد التدخلات الخارجية في النزاع.

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وصرحت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أثناء موجز صحفي عقدته اليوم الخميس، بأن عدم إحلال سلام مستدام في ليبيا "يهدد بسقوط مزيد من الضحايا بين المدنيين وإلحاق مزيد من الأضرار بالبنى التحتية الاجتماعية والاقتصادية، مع زيادة خطر استمرار تدويل النزاع".

وذكّرت الدبلوماسية الروسية في هذا الصدد بالقرار الذي تبناه مؤخرا مجلس النواب الليبي برئاسة عقيلة صالح (والذي يتخذ من طبرق مقرا له)، وهو فوض مصر بالتدخل عسكريا في ليبيا بغية "حفظ أمن البلدين القومي".

المصدر: نوفوستي