الكشف عن المبلغ الذي حصل عليه المحتالون بعد اختراق "تويتر"

تشير بيانات المنصة الالكترونية لعملة "بيتكوين" المشفرة إلى أن المحتالين الذين اخترقوا حسابات العديد من المشاهير على "تويتر" تمكنوا من الحصول على ما لا يقل عن 112 ألف دولار.

وحسب البيانات المتوفرة، جرت خلال عملية الاختراق 321 عملية تحويل "بيتكوين" حتى الساعة واحدة صباحا من يوم الخميس 16 يوليو بتوقيت موسكو، إلى الحساب المذكور في التغريدات التي نشرها المحتالون في الحسابات المخترقة. وبلغ حجم التحويلات 12.3 "بيتكوين"، ما يعادل نحو 112 ألف دولار.

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وتشير البيانات إلى أن التحويلات إلى حساب المحتالين لا تزال مستمرة.

تجدر الإشارة إلى أن سعر "البيتكوين" الواحد تبلغ حاليا نحو 9.2 ألف دولار.

وكان مجهولون قد اخترقوا حسابات الشخصيات المشهورة مثل الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما والنجمة التلفزيونية كيم كارداشيان وبعض رجال الأعمال الكبار مثل بيل غيتس وجيف بيزوس وإيلون موسك.

ونشروا في الحسابات المخترقة تغريدات دعت المستخدمين لتحويل مبالغ بعملة "البيتكون" إلى حساب خاص، ووعدوا بإعادة "البيتكوين" مضاعفة إلى من يقوم بالتحويل.

وأعلنت "تويتر" عن فتح تحقيق في عملية الاختراق، وأوقفت نشر التغريدات وتغيير كلمات الدخول مؤقتا للحسابات المؤكدة.

المصدر: نوفوستي