"تويتر" يعلن عن اختراق محتمل لحسابات عدد من الشخصيات المشهورة وسيصدر بيانا قريبا

أعلن موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي عن اختراق محتمل لحسابات عدد من الشخصيات المشهورة، مشيرا إلى أنه يقوم بتحليل المعلومات بهذا الشأن وسيصدر بيانا قريبا.

وتشير المعلومات الأولية إلى اختراق حسابي مؤسس "مايكروسوفت"، الملياردير بيل غيتس، ومؤسس "تسلا" إيلون موسك، حيث ظهرت تغريدات بدعوات لتقديم التبرعات بالعملة الرقمية "بيتكوين"، قبل أن تتم إزالة هذه التغريدات المشبوهة في وقت لاحق.

وأفادت وكالة "رويترز" بأن عمليات الاختراق طالت المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن ورجل الأعمال مايكل بلومبرغ والمغني كانييه ويست.

يتبع...