دراسة: تحسن في نسبة نجاة المصابين بكورونا في العناية المركزة

كشفت دراسة لعلماء بريطانيين أن نسبة الوفيات بين المصابين بفيروس كورونا في غرف العناية المركزة انخفضت بمقدار الثلث تقريبا منذ بدء انتشار الوباء.

وأشارت الدراسة التي قادها البروفيسور توم كوك في مستشفى "رويال يونايتد" البريطاني، والتي نشرت نتائجها في مجلة "أنسثيزيا"، يوم الأربعاء، إلى أن نسبة الوفيات للمصابين بكورونا في غرف العناية المركزة انخفضت من 60% في أواخر مارس إلى 42% في أواخر مايو الماضي.

وتشير الدراسة إلى أن البيانات الخاصة بذلك لم تختلف كثيرا في أوروبا وآسيا وأمريكا الشمالية.

وقدمت الدراسة عدة تفسيرات لذلك، بما فيها التعلم السريع على نطاق عالمي في أعقاب نشر التقارير الطبية على وجه السرعة في المراحل الأولى من الوباء، كما رجحت الدراسة أن الضغط على أقسام العناية المركز جراء تدفق المرضى كان أكثر في بداية الوباء.

وحذر معدو الدراسة من أن نسبة وفيات المصابين بكورونا في غرف العناية المركزة أكثر بكثير بالمقارنة مع نسبة وفيات حالات الالتهابات الرئوية الأخرى في العناية المركزة (40% مقابل 22%).

وخلصت الدراسة إلى استنتاج متفائل بأن الأطباء سيتمكنون من التعامل مع كوفيد-19 بشكل أفضل في وقت لاحق أثناء الوباء.

المصدر: رويترز