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إيرلندا تؤجل رفع قيود كورونا وسط ارتفاع الإصابات

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إيرلندا تؤجل رفع قيود كورونا وسط ارتفاع الإصابات
AFP Paul Faith
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أعلن رئيس الوزراء الإيرلندي مايكل مارتن عن تأجيل المرحلة الجديدة من رفع القيود المفروضة لمنع انتشار فيروس كورونا في البلاد.

وأكد مارتن في أعقاب اجتماع الحكومة، يوم الأربعاء، أن القيود التي كان من المقرر رفعها في 20 يوليو الجاري ستبقى قائمة حتى 10 أغسطس المقبل.

ومن بين القيود التي ستبقى قائمة إلزامية ارتداء الكمامات في الأماكن العامة، والحد من عدد المشاركين في مختلف التجمعات.

ومن المتوقع أن تنشر إيرلندا يوم 20 يوليو قائمة الدول الآمنة التي ستستأنف الرحلات الجوية منها وإليها من دون الحجر الصحي لمدة أسبوعين على القادمين.

يذكر أن المرحلة الأولى من رفع القيود بدأت في إيرلندا يوم 18 مايو الماضي، والآن كان من المتوقع الانتقال إلى المرحلة الرابعة منه، لكن عدد الإصابات بكورونا عاود الارتفاع منذ أوائل الشهر الجاري بعد إعادة فتح المطاعم والحانات.

وبلغ إجمالي عدد الإصابات بكورونا في إيرلندا 25683 حالة، وعدد الوفيات 1748 حالة منذ بدء انتشار الوباء.

المصدر: تاس

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