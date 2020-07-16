مسؤول أمريكي: الفشل في السيطرة على "كوفيد 19" يثير المزيد من الضبابية الاقتصادية

قال باتريك هاركر، رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في فيلادلفيا، إن الولايات المتحدة فشلت في السيطرة على "كوفيد 19" وإن هناك درجة عالية من عدم اليقين بشأن نطاق تأثير الجائحة اقتصاديا.

وأضاف باتريك هاركر أنه ووفقا لمتوسط التوقعات، فإن نمو الناتج المحلي الإجمالي قد يهبط بنسبة 20 في المئة في النصف الأول من هذا العام ثم ينمو بنسبة 13 بالمئة في النصف الثاني.

وأشار إلى أن أكبر اقتصاد في العالم قد ينهي العام بكامله على تراجع بحوالي 6 بالمئة.

وصرح رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في فيلادلفيا في تعليقات أدلى بها في ندوة عبر الإنترنت "ذلك ركود أكثر حدة بكثير مما عانيناه أثناء الأزمة المالية".

وأضاف أن صانعي السياسات بمجلس الاحتياطي الاتحادي لديهم مجال محدود فيما يتعلق بما يمكن أن يفعلوه لدعم الاقتصاد لأن الكثير سيعتمد على مسار الفيروس.

وأفاد هاركر بأن تعافي الاقتصاد من المتوقع أن يستغرق وقتا طويلا وسيكون بطيئا.

وقدم البنك المركزي الأمريكي استجابة قوية في مارس لدعم الاقتصاد بأن خفض أسعار الفائدة لتقترب من الصفر وأطلق حزمة إقراض طارئ للمساعدة في الحفاظ على تدفق الائتمان إلى الأسر والشركات.

المصدر: رويترز