 
مباشر

ترامب يغرد بالفارسية محذرا إيران!

أخبار العالم

ترامب يغرد بالفارسية محذرا إيران!
Reuters SAV
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/objw

حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران من الإقدام على تنفيذ حكم الإعدام بحق ثلاثة أشخاص شاركوا في احتجاجات معارضة للحكومة في العام الماضي.

ونشر ترامب تغريدة بالفارسية قال فيها: "حكم على ثلاثة أشخاص بالإعدام في إيران لمشاركتهم في احتجاجات. تنفيذ الحكم متوقع خلال لحظات. إن إعدام هؤلاء الأشخاص الثلاثة يبعث برسالة رهيبة للعالم، ولا يجب الإقدام عليه".

وأشارت وسائل إعلام أمريكية إلى أن الأشخاص الثلاثة هم سعيد تمجيدي، ومحمد رجبي وأمير حسين مرادي، وقد كانوا من بين "آلاف الأشخاص الذين يعتقد أنهم أوقفوا إثر مشاركتهم في مظاهرات ضخمة مناهضة للحكومة في نوفمبر".

وقال موقع The Hill إن الأشخاص المذكورين تم اتهامهم بـ"المشاركة في أعمال تخريب وحرق متعمد بنية مواجهة جمهورية إيران الإسلامية وشن حرب ضدها".

المصدر: RT + The Hill

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا