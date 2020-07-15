الصين لأمريكا: لا نخشى أي عقوبات

أكدت الصين، اليوم الأربعاء، إنها لا تخشى أي عقوبات قد تفرضها الولايات المتحدة بسبب الوضع في بحر الصين الجنوبي، واتهمت واشنطن بإثارة الاضطرابات وزعزعة الاستقرار في المنطقة.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، هوا تشون ينغ، للصحفيين خلال إفادة اليوم إن "بكين تأمل في ألا تمضي الولايات المتحدة في المسار الخاطئ".

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جاءت هذه التصريحات بعد أن حذر كبير الدبلوماسيين الأمريكيين لشؤون شرق آسيا من عقوبات محتملة على المسؤولين والشركات الصينية الضالعة فيما تصفه واشنطن باستخدام أساليب الارغام في بحر الصين الجنوبي.

وتشكك الولايات المتحدة، التي تشهد علاقتها مع فيتنام تطورا ملحوظا، في حقوق بكين في بحر الصين الجنوبي، الذي يعد بين الممرات المائية الأكثر ازدحاما في العالم ويضم موارد طاقة كبيرة، وهناك خلافات بين الصين وبقية الدول المطلة على جزر هذا البحر بشان الحدود وحقوق استغلال الثروات هناك.

المصدر: رويترز