القضاء الإيراني يفرج عن أكثر من 2.5 ألف سجين

أعلنت السلطة القضائية الإيرانية عن قرار بالإفراج نهائيا عن 2574 سجينا محكوما بقضايا مالية أو جرائم غير عمدية، للحيلولة دون إصابتهم بفيروس كورونا.

وقال المتحدث باسم السلطة القضائية، غلام حسين إسماعيلي، إنه تقرر الإفراج عن السجناء بتوجيه من المرشد الأعلى، علي خامنئي، وبمساعدة مالية من "مؤسسة مستضعفي الثورة الإسلامية" الاقتصادية، التي يشرف عيها المرشد.

وأضاف إسماعيلي أنه تم كذلك إبلاغ دائرة السجون بالعمل على تقديم أسماء سجناء لمنحهم رخصة مؤقتة من السجن، للحد من تفشي فيروس كورونا داخل السجون، في ظل موجة جديدة من الجائحة تشهدها البلاد.

وكانت السلطة القضائية أفرجت مؤقتا عن أكثر من مائة ألف سجين في أبريل الماضي، حيث شمل القرار نصف المعتقلين لقضايا أمنية وسياسية، من بينهم سجناء من جنسيات غربية.

المصدر: RT