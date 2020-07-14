أنقرة: نحن مع توزيع عادل لموارد قبرص بين مواطنيها اليونانيين والأتراك

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية، حامي أقصوي، أن أنقرة "تصر على توزيع عادل" للموارد الطبيعية في قبرص بين القبارصة الروم (اليونانيين) والأتراك.

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وجاءت تصريحات أقصوي ردا على الانتقادات التي يوجّهها الاتحاد الأوروبي إلى تركيا بسبب قيامها بأعمال التنقيب قبالة سواحل قبرص.

وفي وقت سابق من يوم الاثنين، وجه رئيس الدبلوماسية الأوروبية، جوزيب بوريل، بالبحث عن إجراءات محتملة ردا على أعمال التنقيب عن الغاز، التي تقوم بها السفن التركية في منطقة قبرص الاقتصادية الخالصة.

المصدر: MK