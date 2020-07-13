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سلطات المكسيك تدرس بيع طائرة الرئيس مقابل 120 مليون دولار

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سلطات المكسيك تدرس بيع طائرة الرئيس مقابل 120 مليون دولار
Reuters Edgard Garrido
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أعلن مدير مصرف حكومي مكسيكي أن سلطات البلاد تلقت عرضا لبيع طائرة الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور مقابل 120 مليون دولار.

وقال المدير العام للبنك الوطني للأعمال والخدمات العامة، خورخي ميندوزا، خلال مؤتمر صحفي له، اليوم الاثنين: "تلقينا في أبريل الماضي عرضا لبيعها مقابل 120 مليون دولار، وهذا العرض قيد الدراسة الآن".

سلطات المكسيك تدرس بيع طائرة الرئيس مقابل 120 مليون دولار
Reuters Daniel Becerril

ورفض مدير البنك الكشف عن مزيد من التفاصيل حول الصفقة المحتملة.

سلطات المكسيك تدرس بيع طائرة الرئيس مقابل 120 مليون دولار
Reuters Daniel Becerril

يذكر أن طائرة "بوينغ 787-8 دريم لاينر" تم حجزها في عهد الرئيس المكسيكي الأسبق فيليبي كالديرون عام 2012، وتم تسليمها للمكسيك في 2016 أثناء حكم الرئيس السابق أنريكي بينيا نييتو.

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وبلغ سعر الطائرة ما بين 220 و400 مليون دولار، حسب مختلف التقديرات. والآن تقدر قيمتها بحوالي 130 مليون دولار.

وأبدى الرئيس لوبيز أوبرادور، الذي تولى مقاليد السلطة في 2018، عزمه على التخلص من الطائرة التي لم يستخدمها.

المصدر: تاس

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