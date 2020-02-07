الرئيس المكسيكي يوضح مسألة عرض طائرته للبيع في اليانصيب

أوضح الرئيس المكسيكي أندرس مانويل لوبيز أوبرادور، مسألة عرض طائرته للبيع في اليانصيب.

وقال الرئيس خلال مؤتمر صحفي له، اليوم الجمعة: "أود إبلاغكم بأنه تم اتخاذ هذا القرار بعد التحليل والتفكير والمشاورات. وأخذنا بعين الاعتبار مختلف وجهات النظر، تقرر طرح الطائرة للبيع في اليانصيب".

وكان الرئيس المكسيكي أعلن لأول مرة عن هذه المبادرة 28 يناير الماضي.

وقد أثار هذا الإعلان موجة من ردود الفعل على مواقع التواصل الاجتماعي، ما اضطر الرئيس لتوضيح الأمر.

ومن المقرر طرح 6 ملايين بطاقة لليانصيب، سيبلغ سعر كل واحدة منها 500 بيزو (26 دولارا أمريكيا). وستكون هناك 100 بطاقة فائز.

ولن يحصل الفائزون على الطائرة نفسها، وإنما على مبلغ 20 مليون بيزو (أكثر من مليون دولار) لكل واحد منهم.

يذكر أن لوبيز أوبرادور، الذي تولى الرئاسة المكسيكية 1 ديسمبر 2018 لم يستخدم طائرته من نوع "بوينغ 787-8 دريملاينر" ولا مرة، ووعد بالتخلص منها.

وتم شراء الطائرة في عام 2012 في عهد الرئيس فيليبي كالديرون بمبلغ يقدر بما بين 220 و400 مليون دولار. والآن تقدر قيمة الطائرة بنحو 130 مليون دولار.

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المصدر: تاس