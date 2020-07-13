برلين تأسف لقرار أنقرة بشأن "آيا صوفيا"

عبر المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفان زايبرت اليوم الاثنين، عن أسف برلين لقرار تركيا نزع صفة المتحف عن كاتدرائية "آيا صوفيا" في اسطنبول.

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وقال زايبرت في تصريحات صحفية إن "الحكومة الفدرالية، كما أكدت ذلك خارجية البلاد خلال عطلة نهاية الأسبوع، تلقت بالأسف القرار التركي الذي تم اتخاذه يوم الجمعة"، مشيرا إلى أن "آيا صوفيا" لها أهمية ثقافية تارخية كبيرة، كما أن لها قيمة دينية لكل من المسيحية والإسلام".

وأضاف المتحدث أنه يجب حاليا انتظار صدور لوائح تنظم كيفية استخدام الموقع في الفترة المقبلة.

وكان قرار السلطات التركية تحويل "آيا صوفيا" إلى مسجد قد أثار انتقادا من عدة دول غربية، منها اليونان، وفرنسا والولايات المتحدة، كما أثار امتعاض الأوساط المسيحية، بما فيها الكنيسة الروسية، فيما حذرت "اليونيسكو" من عواقب قرار تغيير وضع "آيا صوفيا" "دون حوار مسبق".

المصدر: "نوفوستي"