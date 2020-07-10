الكنيسة الأرثوذكسية الروسية: لم تكف أردوغان حكمة رجل الدولة

أعربت الكنيسة الأرثوذكسية الروسية عن أسفها لقرار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تحويل متحف "آيا صوفيا" في إسطنبول إلى مسجد.

وقال نائب رئيس قسم العلاقات الخارجية لبطريركية موسكو، نيكولاي بالاشوف، على "فيسبوك": "لم تكف أردوغان حكمة رجل الدولة، وهذا القرار لا يصب في مصلحة شعبه".

وأضاف أن هذا القرار يثير المشاعر التي تحدث عنها في بيانه الأخير البطريرك كيريل، وهي "الألم والحزن والامتعاض".

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وتابع بالاشوف قائلا: "للأسف تغلبت لدى الرئيس التركي اعتبارات النجاح السياسي العابر على حكمة رجل الدولة. وتم اتخاذ قرار له أهمية رمزية هائلة، من شأنه أن يؤثر على مسار التاريخ".

وأضاف أنه "من المؤسف جدا أن هذه الخطوة لا تهدف إلى تعزيز السلام والانسجام بين الأديان وتحسين التفاهم، وخاصة بين شعبي تركيا وروسيا".

وجاء ذلك تعليقا على قرار تركيا تحويل متحف "آيا صوفيا" إلى المسجد. وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عقب توقيعه مرسوما بهذا الشأن، أن المسجد سيستقبل أول المصلين في 24 يوليو الجاري.

المصدر: نوفوستي