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فرنسا تأسف للقرار التركي بشأن "آيا صوفيا"

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فرنسا تأسف للقرار التركي بشأن
Reuters POOL
وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان
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أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان أن فرنسا تأسف للقرار التركي تحويل متحف "آيا صوفيا" إلى مسجد.

وقال لودريان في بيان له، إن "فرنسا تعرب عن أسفها لقرار مجلس الدولة التركي بشأن تغيير وضع متحف آيا صوفيا ومرسوم الرئيس رجب طيب أردوغان حول نقل الإشراف عليه إلى إدارة الشؤون الدينية".

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وأضاف أن هذا القرار "يعرض للخطر إحدى أبرز الخطوات الرمزية في تاريخ تركيا المعاصرة والعلمانية"، داعيا للحفاظ على سلامة هذا الموقع التاريخي المدرج على قائمة منظمة "يونيسكو" للتراث العالمي الثقافي.

يأتي ذلك بعد أو وقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مرسوما بتحويل متحف "آيا صوفيا" إلى مسجد، وفتحه أمام المصلين يوم 24 يوليو الجاري.

المصدر: نوفوستي

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