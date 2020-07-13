جامعة هونغ كونغ ترد على عالمة فيروسات زعمت إحجام الصين عن الإعلان عن تفشي كورونا

نفت جامعة هونغ كونغ صحة ما صرحت به إحدى أساتذتها السابقين، المتخصصة في علم الفيروسات، التي قالت إن الصين كانت تعلم بتفشي فيروس كورونا قبل فترة طويلة من الإعلان عنه.

وقالت الجامعة إن عالمة الفيروسات، لي مينغ يان، لم تدرس أبدا انتقال فيروس كورونا "كوفيد-19" من شخص لآخر، ومزاعمها لا تستند إلى أي أساس علمي.

وأوضحت الجامعة في بيان نشرته على موقعها، أن يان كانت باحثة في جامعة هونغ كونغ وبعد أن دافعت عن شهادة الدكتوراه غادرت الجامعة إلى الخارج، مضيفة أن التصريحات التي أدلت بها مؤخرا لا تتطابق مع الحقائق التي نعرفها.

وجاءت تصريحات جامعة هونغ كونغ ردا على تصريح للي مينغ يان، المتخصصة في مجال علم الفيروسات، حيث قالت هذه العالمة الصينية في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز: إن رؤساءها في العمل حاولوا في ديسمبر من العام الماضي إسكاتها عندما تحدثت معهم عن وجود مرض معد ينتقل بين البشر، مؤكدة أن الحكومة الصينية حاولت التستر على حقيقة تفشي الفيروس.

وقالت لي مينغ يان إنها تعتقد أن السلطات الصينية كانت تعرف أن هناك فيروسا مميتا، لكنها أحجمت عن الإعلان عنه لفترة طويلة.

المصدر: وكالات