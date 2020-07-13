بعد استعمال ريمديسيفير.. تحسن صحة واحد من كل 3 مرضى بكورونا في كوريا الجنوبية

قالت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية إن واحدا من كل 3 مرضى في البلاد يعانون بدرجة خطيرة من كورونا تحسنت حالاتهم الصحية بعدما عولجوا بعقار ريمديسيفير المضاد للفيروسات.

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وأضافت أن هناك حاجة لإجراء المزيد من الأبحاث، لتحديد ما إذا كان التحسن يُعزى حقا للعقار أم لعوامل أخرى، مثل مناعة المريض وعلاجات أخرى.

وقال كوون جون ووك، نائب مدير المراكز الكورية، إن حالة 9 مرضى تحسنت، فيما لم يطرأ أي تغير على وضع 15آخرين، بينما ساءت حالة ثلاثة مرضى.

وأضاف أن هناك حاجة لإجراء المزيد من التحليل لاستنتاج مدى فائدة ريمديسيفير.

وتصدر دواء ريمديسيفير المساعي العالمية لعلاج فيروس كورونا، بعدما ساعد العقار الذي يُحقن عن طريق الوريد في اختصار فترات التعافي في التجارب السريرية بالولايات المتحدة.

وأضافت دول كثيرة، من بينها كوريا الجنوبية، العقار إلى قائمة علاجات المرض الناتج عن فيروس كورونا. ولم يحصل أي علاج على تصديق رسمي حتى الآن.

وأعلنت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، يوم السبت، نتائج 27 مريضا عولجوا بريمديسيفير في مستشفيات مختلفة.

المصدر: رويترز