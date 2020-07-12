الجيش الإسرائيلي يعلن تشكيل "ذراع" جديدة للعمل في "عمق أراضي العدو"

أعلنت قيادة القوات الجوية الإسرائيلية، اليوم الأحد، تشكيل "ذراع" جديدة في أجهزتها تضم عددا من الوحدات العسكرية، لتنفيذ مهام خاصة في عمق المعركة.

وقال الجيش الإسرائيلي إن "الذراع" الجديدة أطلق عليها اسم "جناح 7" ويقودها ضابط برتبة عقيد وتضم وحدات خاصة تابعة لسلاح الجو.

وأوضح أن هذه "الذراع" ستشمل وحدة "شلداغ" المكلفة بتنفيذ عمليات في عمق أراضي العدو، وحدة الانتشال والإنقاذ، ووحدة تمهيد المهابط الأمامية ووحدة استخبارات خاصة، وسيتم في العام 2022 افتتاح مدرسة خاصة تضم جميع الوحدات التي يضمها السرب.

وتهدف الذراع الجديد، حسب بيان للجيش، إلى "العمل في إطار مهمات سلاح الجو ولتوسيع حرية نشاطه عن طريق عمليات خاصة في عمق الحرب، في الحياة العادية وفي المعركة بين الحروب".

وقال الجيش الإسرائيلي إن "الذراع العملياتية أقيمت في ضوء الاحتياجات العملياتية وتغيير وتوسيع التهديدات في الميادين المختلفة، كجزء من عملية شاملة لتعاظم قوة الجيش إلى جانب زيادة الفاعلية العملية للوحدات العسكرية".

وأضاف أن "هذه الذراع ستشكل مركبا مكملا وخاصا لنشاط سلاح الجو عن طريق عمليات خاصة في العمق، عادية وطارئة لتنفيذ مهام القوات الجوية".

بدوره، قال قائد سلاح الجو الإسرائيلي، الجنرال عميقام نوركين:"نحن بالفعل بعصر تغيير إقليمي نظرا لجائحة فيروس كورونا ولميادين المعارك التي تتعقد أكثر وأكثر في كل يوم. هذا الاختلاف يلزمنا بأن نعمل على ملائمة أنفسنا، والاستعداد جيدا لتحديات المستقبل. على طرف العملية توجد قدرة محسنة تجعل قواتنا الخاصة فعالة أكثر في المعركة ومؤثرة أكثر على التفوق الجوي".

المصدر: "i24"