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أطباء فرنسا يناشدون الالتزام الصارم بارتداء الكمامات لتفادي حجر عام جديد

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أطباء فرنسا يناشدون الالتزام الصارم بارتداء الكمامات لتفادي حجر عام جديد
Reuters
طبيبات وممرضات فرنسيات
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ناشد الأطباء في فرنسا المواطنين والسلطات، الالتزام بشكل صارم بارتداء الكمامات في الأماكن العامة، في وقت يكافح فيه العالم لاحتواء تفشي فيروس كورونا بعد إعادة فتح الاقتصاد.

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وأفادت مراسلة RT في باريس، بأن الأطباء ناشدوا الفرنسيين بالتقيد بشكل صارم بارتداء أقنعة الوجه (الكمامات) في الأماكن العامة واحترام التباعد الجسماني لتفادي فرض حجر صحي جديد.

وتعد فرنسا، خامس أكبر دولة على قائمة الوفيات جراء مرض "كوفيد-19"، حيث سجلت 30004 حالات وفاة، حتى صباح اليوم الأحد،  بيد أن ترتيبها جاء السادس عشر من حيث عدد الإصابات، وذلك بواقع 205898 إصابة.

المصدر: RT

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