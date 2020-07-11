الانتحار الـ30 بين عسكريي كتيبته.. "الكابتان أمريكا" ينهي حياته أمام زوجته

بعد 12 جولة قتالية في نقاط ساخنة مختلفة بالعالم، أنهى العسكري في القوات الخاصة الأمريكية، الرقيب الأول أندريو كريستيان ماركيسانو، المعروف بلقب "الكابتان أمريكا"، حياته منتحرا.

وأفادت قناة "فوكس نيوز"، في تقرير نشرته اليوم السبت، بأن ماركيسانو نفذ 6 جولات قتالية في أفغانستان كما شارك في 6 عمليات عسكرية في نقاط ساخنة أخرى خارج الولايات المتحدة وأصبح من أبرز المقالين في القوات الخاصة الأمريكية المعروفة كـ"القلنسوات الخضراء"، وحصل لخدمته البارزة على جائزة النجم الفضي.

ومؤخرا انتقل ماركيسانو، الذي قارنه أصدقاؤه وزملاؤه في القوات الخاصة الأمريكية مع البطل الخارق في القصص المصورة، "الكبتان أمريكا"، إلى عاصمة بلاده واشنطن حيث بدء مسيرته الاحترافية في وزارة الدفاع الأمريكية.

وفي 6 يوليو، بعد يومين فقط من احتفال الولايات المتحدة بعيدها الوطني، عاد ماركيسانو البالغ 34 عاما من عمره إلى بيته في أولد تاون، إثر تناول العشاء مع قائد كتيبته السابقة، وانتحر مباشرة أمام زوجته.

ونقلت "فوكس نيوز" عن أصدقاء وزملاء ماركيسانو أن العسكري الأمريكي، الذي له 3 أطفال، لم يتمكن من تجاوز مشاكله النفسية الناجمة عن خدمته في أفغانستان خاصة بعد المشاركة في قتال بوادي أرغنداب عام 2009 مع الكتيبة 2-508، التي تكبدت خسائر بشرية أكبر بين القوات الأمريكية مقارنة مع أغلب الكتائب الأخرى للبلاد.

وأشار التقرير إلى أن ماركيسانو أصبح العسكري الـ30 بين عناصر هذه الكتيبة في القوات الخاصة الأمريكية الذين أنهوا حياتهم بالانتحار.

المصدر: "فوكس نيوز"