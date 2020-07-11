تركيا تسجل 1016 إصابة و21 وفاة بفيروس كورونا

أعلنت تركيا، اليوم السبت، تسجيل 1016 إصابة و21 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، مقابل 1334 حالة شفاء من المرض.

وأفاد وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، في إحصائية جديدة، بارتفاع العدد العام للمصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 1016 ليصل إلى 211981 حالة.

ويشهد مؤشر الإصابات اليومية بالفيروس في تركيا استقرارا نسبيا، حيث سجلت في البلاد في إحصائية يوم 8 يوليو 1041 حالة، وفي 9 يوليو 1024، وفي 10 يوليو 1003 حالات.

Son üç günde vaka sayılarında en çok düşüş olan 7 ilimiz: Kars, Çanakkale, Bartın, Artvin, Ardahan, Kütahya ve Yalova. Türkiye genelinde vakaların pnömoniye dönme oranı azalıyor. Vaka sayılarındaki artış ve düşüşler, maske ve mesafe kuralına uyuma bağlı. https://t.co/RVlhe7786Opic.twitter.com/7ZtF9EbfKS — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 11, 2020

وذكر قوجة أن حصيلة المتوفين جراء الفيروس وصلت إلى 5344 شخصا إثر رصد 21 وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، وذلك بعد أن رصدت السلطات الصحية التركية يوم 8 يوليو 22 حالة، وفي9 يوليو 18 حالة، وفي 10 يوليو 23 حالة وفاة.

وأعلن أن عدد المتعافين من الفيروس وصل إلى 193217 شخصا بعد تسجيل 1334 حالة شفاء جديدة، فيما تصل نسبة المتعافين من عدد المصابين إلى 91%.

وأفاد وزير الصحة التركي بأن الجهات الطبية أجرت أكثر من 3.93 مليون فحص خاص بفيروس كورونا.

وسبق أن أعلنت تركيا تجاوز المرحلة الأولى من مكافحة الجائحة، ورفعت كثيرا من القيود المفروضة بسبب انتشار الفيروس، حيث أعادت فتح المرافق العامة وسمحت بتنقلات الناس، لكن الأيام اللاحقة شهدت ارتفاعات جديدة في عدد المصابين والمتوفين على أساس يومي.

المصدر: RT