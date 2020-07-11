 
مباشر

بالفيديو.. انفجار قوي يهز مصنعا شمال شرقي الصين

أخبار العالم

بالفيديو.. انفجار قوي يهز مصنعا شمال شرقي الصين
Reuters Damir Sagolj
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/oakd

أفادت وسائل إعلام محلية بأن انفجارا قويا هز في ساعات متأخرة من اليوم السبت مصنعا في مقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين.

وأكدت تقارير أولية أن موجة الانفجار الذي وقع في مدينة فوشين حطمت نوافذ المنازل المحيطة، مضيفة أن فرق الإطفاء والإسعاف تعمل حاليا في موقع الحادث.

ولم تصدر بعد تقارير عن وقوع إصابات جراء الحادث ولا يزال الغموض يلف سببه.

وتداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قيل إنه يوثق لحظة الانفجار.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا