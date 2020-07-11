الداخلية البلغارية: محرضون لقاء المال أثاروا أعمال شغب خلال الاحتجاجات

قال إيفايلو إيفانوف سكرتير وزارة الداخلية البلغارية، إن محرضين أثاروا أعمال شغب، خلال فعالية الاحتجاج التي جرت في العاصمة صوفيا يوم أمس الجمعة.

وأضاف: "في البداية، لم تظهر أية مشاكل خلال التجمعات والمظاهرات التي جرت الجمعة في صوفيا، لقد اتخذت الشرطة تدابير كافية لضمان الانضباط. وتم التعميم على رجال الشرطة، بعدم استخدام القوة ضد المحتجين".

وشدد إيفانوف، على وجود خبرة كافية لدى شرطة صوفيا، في حماية الجمهور وفرض الانضباط خلال الفعاليات الجماهيرية، وتجنب الاصطدامات بين المشاركين في هذه الفعاليات".

وأشار إلى أنه، "مع حلول المساء، ظهرت مشاكل في ضمان نظام الفعالية الاحتجاجية التي جرت يوم الجمعة. أثار محرضون، وغالبيتهم من بين مشجعي كرة القدم ، أعمال الشغب وقاموا بمهاجمة رجال الشرطة".

وذكر إيفانوف، أن المواجهة بين الشرطة والمشاغبين، أسفرت عن إصابة 3 من رجال الشرطة وتوقيف 18 شخصا من المتظاهرين.

وفي يوم السبت شهدت مدينة بورغاس، الساحلية، فعالية احتجاجية مرخصة، لكن خلالها حاول المتظاهرون التسلل إلى أحدى مناطق المدينة حيث يقع مسكن الرئيس الفخري لحركة الحقوق والحريات، لكن الشرطة أوقفتهم مبررة ذلك بوجود العديد من أنصاره هناك، وأشارت إلى أنها هدفت لمنع الاشتباكات بين القوى السياسية المختلفة.

المصدر: تاس