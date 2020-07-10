اليونان: تحويل آيا صوفيا إلى مسجد سيؤثر على علاقة تركيا بالاتحاد الأوروبي

أعرب رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس اليوم الجمعة، عن تنديده "بأشد العبارات" بقرار تركيا تحويل متحف آيا صوفيا في إسطنبول إلى مسجد.

وقال مكتب ميتسوتاكيس في بيان: "هذا اختيار يسيء إلى كل أولئك الذين يعترفون بهذا المعلم الأثري باعتباره موقع تراث عالميا. بالطبع لن يؤثر فقط على العلاقات بين تركيا واليونان، وإنما أيضا على علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي".

وكانت وزيرة الثقافة اليونانية لينا ميندوني، قالت في وقت سابق من اليوم إن هذا القرار ناجم عن الإرادة السياسية الشخصية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، واصفة الخطوة بأنها "استفزاز سافر بحق العالم المتحضر بأسره والذي يعترف بالقيمة الاستثنائية لهذا المعلم الأثري".

ووقع الرئيس أردوغان مرسوما يقضي بفتح آيا صوفيا للعبادة كمسجد وتحويل إدارة المعلم المدرج على قائمة "اليونسكو" للتراث العالمي إلى رئاسة الشؤون الدينية التركية.

المصدر: وكالات