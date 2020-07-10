لعبة قمار "عابرة للحدود" توقع 108 أشخاص بقبضة الأمن الصيني!

في قصة أشبه بأفلام هوليوود، تمكنت السلطات الصينية من القبض على 108 أشخاص، شاركوا بلعبة قمار دولية عبر الإنترنت، وصلت قيمة المراهنات فيها إلى 50 مليون دولار أمريكي.

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وبحسب وكالة "شينخوا" الصينية، فقد ألقت الشرطة في منطقة قوانغشي ذاتية الحكم، جنوب الصين، القبض على 108 من المشتبه فيهم بتنظيمهم مقامرة عبر الحدود على الإنترنت بما يزيد على 350 مليون يوان أي حوالي 50.1 مليون دولار أمريكي.

وتلقت الشرطة في مدينة بايسه معلومات سرية في يناير الماضي عن استخدام تطبيق باسم "تشنغشييويله" وعليه أكثر من 18 ألف مستخدم مسجل للمقامرة.

وبعد التحقيق، وجدت الشرطة أن اثنين من المشتبه فيهما، ولقبهما هوانغ وشين، كانا يديران منصة المقامرة من غرفة مستأجرة في مدينة مونغ كاي الفيتنامية منذ أبريل 2019.

وفي أبريل، شنت الشرطة غارات على بايسه ومدينة دونغشينغ الحدودية، وألقت القبض على هوانغ وشين وصادرت أدوات القمار.

وتم ترحيل 8 من المشتبه بهم الذين اعتقلتهم الشرطة المحلية في مونغ كاي إلى البر الرئيسي الصيني، فيما لا تزال التحقيقات في القضية جارية.

المصدر: شنخوا