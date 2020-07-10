الصين تنوي الرد بالمثل على العقوبات الأمريكية الجديدة

أعلنت بكين عن نيتها اتخاذ خطوات عقابية مضادة بحق الولايات المتحدة، ردا على الحزمة الأخيرة من العقوبات التي فرضتها واشنطن على مسؤولين صينيين ومؤسسة أمنية صينية.

وأعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو لي جيان، أثناء موجز صحفي عقده اليوم الجمعة، عن إدانة بكين ورفضها للعقوبات الأمريكية الجديدة، واصفا إياها بـ"تدخل سافر في شؤون الصين الداخلية وانتهاك خطير للمبادئ الرئيسة للعلاقات الدولية".

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وحذر المتحدث من أن الإجراء الأمريكي الجديد سيجلب تداعيات سلبية ملموس إلى العلاقات بين الدولتين، قائلا: "للرد على هذه الخطوة الخاطئة، قررت الصين فرض عقوبات مناسبة على مواطنين أمريكيين ومؤسسات أمريكية، اتبعوا سلوكا غير لائق تجاه قضية سنجان".

ورفض الدبلوماسي الصيني الكشف عن أسماء هؤلاء المسؤولين والمؤسسات الأمريكية، ووعد بالكشف عن جميع التفاصيل لاحقا.

ويأتي ذلك ردا على العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة أمس الخميس، استنادا إلى ما يسمى"قانون مغنيتسكي العالمي"، على أربعة مسؤولين رفيعي المستوى ومؤسسة أمنية في إقليم سنجان الصيني ذاتي الحكم، بدعوى تورطهم في انتهاكات حقوقية، لاسيما بحق أقلية الأويغور المسلمة.

المصدر: وكالات