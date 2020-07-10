رئيس كازاخستان: لن نبيع أراضينا للأجانب

أعلن رئيس كازاخستان، قاسم جومارت توكاييف، أن الحكومة لن تسمح ببيع أي أراض زراعية في البلاد إلى الأجانب.

وذكّر توكاييف، اليوم الجمعة، في أثناء اجتماع حكومي موسع، بأن مدة سريان الوقف الاختياري للبنود الخاصة ببيع وتأجير الأراضي الزراعية للأجانب في قانون الأراضي تنقضي في عام 2021.

وقال الرئيس: "ينبغي لنا اتخاذ قرار نهائي بهذا الشأن، وقد حددنا المشكلة الرئيسة. الأراضي لن تباع إلى الأجانب، ولن نعود إلى بحث هذه المسألة".

وأثارت البنود المذكورة التي تسمح ببيع الأراض الزراعية إلى الأجانب في كازاخستان موجة مظاهرات في البلاد عام 2016، ما دفع الحكومة إلى وقفها اختياريا حتى عام 2021.

المصدر: وكالات