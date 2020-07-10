رئيس كازاخستان يهدد بإقالة الحكومة!

قال قاسم جومارت توكاييف، رئيس كازاخستان، إنه قد يقيل الحكومة إذا فشلت إجراءات العزل، التي فرضتها للمرة الثانية لمدة أسبوعين، في كبح تفشي فيروس كورونا في البلاد.

ونقل مكتب توكاييف عنه القول، اليوم الجمعة: "ستثور تساؤلات حول قدرة الحكومة على العمل بتشكيلتها الحالية، إذا لم يحدث تحسن بحلول نهاية الإغلاق".

وسجلت كازاخستان، التي فرضت إجراءات عزل عام جديدة في الخامس من يوليو، نحو 55 ألف إصابة بفيروس كورونا، بما في ذلك 264 وفاة. وارتفع عدد حالات الإصابة الجديدة أمس الخميس إلى رقم قياسي يومي بلغ 1962 ، قبل أن ينخفض ​​إلى 1726 اليوم الجمعة.

كما أمر توكاييف مجلس الوزراء بإنعاش الاقتصاد الذي انكمش بنسبة 1.8 بالمئة على أساس سنوي في الفترة من يناير إلى يونيو الماضي، حيث تضرر قطاع الخدمات بسبب الإغلاق الأول من مارس إلى مايو، وعانى قطاع النفط والغاز الرئيسي من انخفاض الأسعار.

المصدر: وكالات