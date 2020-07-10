تفاصيل سبقت وفاة عمدة سيئول الغامضة

كشفت مصادر حكومية في كوريا الجنوبية أن عمدة سيئول، بارك وون سونغ، الذي عثر عليه ميتا، الليلة الماضية، ألغى لقاء عمل مع رئيس الوزراء قبيل اختفائه.

ونقلت وكالة "يونهاب" عن مصادر حكومية أن بارك، كان من المفترض أن يلتقي برئيس وزراء البلاد، جيونغ سيونغ جون، لكنه ألغى الاجتماع بشكل غير متوقع، لأسباب صحية.

وترك عمدة سيئول، بارك وون سونغ، الذي تم العثور عليه ميتا، الليلة الماضية، رسالة كتبها قبل وفاته طلب فيها الاعتذار وإحراق جثته.

ووجد فريق البحث التابع للشرطة الجثة في تلال "بوكاك" بالقرب من مقر إقامته الرسمي.

وترجح السلطات الكورية انتحار بارك، في انتظار صدور التقرير النهائي لتحديد السبب الحقيقي وراء وفاته.

المصدر: وكالات