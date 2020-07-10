غضب عارم عقب إقدام ضابط شرطة أمريكي "بالتحرش" بسيدة أثناء اعتقالها (فيديو)

تناقلت وسائل إعلام أنباء عن إقدام ضابط شرطة أمريكي على"التحرش" بسيدة أثناء اعتقالها وتفتيشها بحثا عن أسلحة، وقد تم تصويره وهو يضع يده على صدرها، وسط انتقادات كثيرة لهذه الحادثة.

وبحسب الفيديو المنشور، تظهر السيدة وهي تطلب منه أن يتم التعامل معها من قبل امرأة شرطية وعدم لمسها.

وصور تلك الحادثة أحد المارة، حيث يمكن سماع صوته وهو يصيح: "لا تلمسها بهذه الطريقة.. وأبعد يدك عنها".

وعلى الرغم من تأكيد شرطة أوستن، أن الضابط اتبع البروتوكول الصحيح، ولم يتمكن من الحصول على ضابطة لحضور الاعتقال والقيام بالتفتيش، إلا أن هذا الفيديو أثار غضبا شديدا بين رواد التواصل الاجتماعي واعتبروه "تحرشا بسيدة".

وأصدرت إدارة شرطة أوستن بيانا يشير إلى أن السيدة تدعى روزاليندا نونو تريفينو، وكانت تقود سيارة دفع رباعي بيضاء، خلال مسيرة احتجاجية، وتم اعتقالها بتهمة مخالفات مرورية خطيرة عديدة، بما في ذلك تشغيل ضوء أحمر، وعدم احترام المكان المخصص لمرور المشاة.

Not a good look for @Austin_Police having an officer sexually assault a woman. Should raise their standards. If Austin PD don t know, groping a female's breasts is sexual assault. Officer involved should be charged with sexual assault. We've seen the video Austin PD. — Nathaniel Wilder (@NateDoggyDogg3) July 7, 2020

Sexual Assault: Austin Police Officer Does This To A Woman While Arresting Her https://t.co/HTuMSd1Dyb



This is vile and disgusting. He should be FIRED ASAP — Diamond (@Aruthasexy1) July 8, 2020

Maybe try reading the statement before opining on what it may or may not say? 🤦🏻‍♂️ — Richard Zack (@richardkzack) July 8, 2020

المصدر: وكالات