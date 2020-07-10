لأول مرة منذ فبراير.. خبراء من "الصحة العالمية" يزورون الصين

أكدت منظمة الصحة العالمية أن وفدا لها سيصل غدا السبت الصين بزيارة رسمية ستستغرق يومين بهدف تمهيد الطريق لإطلاق بعثة أوسع نطاقا للتحقيق في مصدر فيروس كورونا المستجد.

وذكرت المنظمة في بيان أصدرته اليوم الجمعة أن الوفد الذي يضم خبيرا وبائيا وخبيرا في مجال صحة الحيوانات سيعمل خلال زيارته إلى بكين السبت والأحد على تحديد "نطاق وإختصاصات" البعثة المستقبلية التي من المخطط إطلاقها بغية التحقيق في كيفية انتقال الفيروس من الحيوانات إلى البشر.

زار وفد من منظمة الصحة العالمية الصين آخر مرة في فبراير الماضي، حين أشاد رئيسه الطبيب الكندي، بروس إيلوارد، بجهود حكومة بكين الرامية إلى كبح جماح الفيروس وبمستوى تعاونها مع المجتمع الدولي في هذا السبيل.

ويرجح الخبراء أن فيروس كورونا المستجد طبيعي المنشأ، ومصدره الأصلي هو الخفافيش، وهو انتقل إلى البشر بواسطة حيوان آخر.

وكانت أكثر من 120 دولة قد دعت منظمة الصحة العالمية، في الدورة الأخيرة من جمعية الصحة العالمية التي عقدت في شهر مايو الماضي، إلى فتح تحقيق جدي بهدف تحديد منشأ الفيروس، وأصرت الصين على ضرورة أن يطلق مثل هذا التحقيق بقيادة المنظمة، بعد إحكام السيطرة على الوباء.

ويأتي ذلك على خلفية قرار الولايات المتحدة الانسحاب من منظمة الصحة العالمية، متهمة إياها بالانحياز لصالح الصين في تعاملها مع الجائحة.

المصدر: أسوشيتد برس