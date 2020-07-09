تغيرات جديدة في الاقتصاد الصيني

أدخلت وزارة الموارد البشرية والضمان الاجتماعي الصينية مؤخرا تعديلات على أنواع الوظائف المهنية.

وأضافت وزارة الموارد البشرية 10 مهن جديدة مثل المسوق الإلكتروني الذي يقوم بالتسويق على مواقع التجارة الإلكترونية ليساهم في زيادة زوار المواقع، كما زادت 8 وظائف مبتكرة بما في ذلك البائع عبر البث المباشر.

وقالت شبكة تلفزيون الصين الدولية إنه وبالتشجيع والتوجيه من قبل الحكومة، يمكن لهذه المهن والوظائف المبتكرة أن تدعم استقرار وضع التوظيف بشكل أفضل.

وبينت الشبكة أن التوظيف يعتبر "مقياسا" للوضع الاقتصادي، وتعكس الوظائف الجديدة حيوية ومرونة الاقتصاد الصيني، كما أنه يجلب الحيوية والأمل.

وأفادت بأن معدل البطالة في البلاد بلغ في مايو الماضي 5.9%، بانخفاض 0.1 نقطة مئوية عن الشهر السابق، ما يظهر أنه ومع تأثير تفشي فيروس كورونا الجديد، فقد ظل وضع العمالة في الصين مستقرا بشكل عام.

وبينت أنه وعلى خلفية الآثار الوبائية على الصناعات التقليدية، توفر المهن الجديدة والوظائف المبتكرة فرصا جديدة، مما يساعد على سد الفجوة واستقرار سوق العمل.

وأوضحت أن صناعات الاقتصاد الرقمي منها التعليم عبر الإنترنت وتسويق البث المباشر والرعاية الطبية عبر الإنترنت وغيرها، حققت تطورا كبيرا لخلق مهن ووظائف جديدة وزادت فرص التوظيف في الشركات بشكل حاد.

وأشارت إلى أن معظم الوظائف الجديدة كونها تتعلق بالاقتصاد الرقمي، فيمكنها تجاوز القيود الزمنية والجغرافية.

وأكدت الشبكة الصينية أن الاتجاه الأساسي لاستقرار الاقتصاد الصيني لم يتغير وأن تحسنه طويل الأجل ولن يتغير.

المصدر: شبكة تلفزيون الصين الدولية