إيطاليا تحظر دخول مسافرين من 13 دولة خارج الاتحاد الأوروبي بينها 3 عربية

حظرت الحكومة الإيطالية، اليوم الخميس، دخول مسافرين من 13 دولة خارج الاتحاد الأوروبي وصفتها بأنها تسجل مستويات عالية للإصابات بفيروس كورونا.

وأصدر وزير الصحة الإيطالي، روبرتو سبيرانزا، بالتنسيق مع وزارة الخارجية الإيطالية، حظرا على سفر الأشخاص الذين زاروا خلال الأيام الـ14 الماضية كلا من أرمينيا والبحرين وبنغلاديش والبرازيل والبوسنة والهرسك وتشيلي والكويت ومقدونيا الشمالية ومولدوفا وعمان وبنما والبيرو وجمهورية الدومينيكان.

وقال سبيرانزا إن الحظر يشمل أي شخص أقام أو سافر عبر هذه البلدان خلال الأيام الأربعة عشر الماضية.

وتسمح السلطات الإيطالية للوافدين من كل البلدان خارج الاتحاد الأوروبي ومنطقة شينغن بدخول البلاد لكنها تلزمهم بالحجر الصحي لمدة 14 يوما فور وصولهم.

المصدر: وكالات