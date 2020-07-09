شرطة كوريا الجنوبية: العثور على جثة رئيس بلدية سيئول

أعلنت الشرطة الكورية الجنوبية اليوم الخميس عن العثور على جثة رئيس بلدية العاصمة سيئول بارك وون-سون، بعد اختفائه في ظروف غامضة.

وأكدت الشرطة، حسب ما أفادت وكالة "يونهاب" الرسمية، أن جثة رئيس بلدية العاصمة عثر عليها في شمال المدينة، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

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وفي وقت سابق من اليوم، أبلغت ابنة المسؤول الشرطة عن اختفاء والدها، بعد أن غادر منزل العائلة إلى جهة مجهولة، مشيرة إلى أن هاتفه كان مغلقا.

وأكدت الابنة أن والدها ترك رسالة تشبه الوصية.

وأطلقت الشرطة عملية بحث واسع النطاق عن رئيس البلدية في منطقة سونغ بوك شمال شرق المدينة، حيث التقط هاتفه إشارة للمرة الأخيرة.

وأكدت حكومة العاصمة أن بارك تغيب عن العمل خلال النهار اليوم بدعوى مشاكل صحية، بعد الإعلان أن رئيس البلدية ألغى جدول أعماله بالكامل اليوم بسبب "الظروف الحتمية".

وأشارت "يونهاب" إلى وجود تكهنات ترجح أن الحادث الغامض قد يكون مرتبطا بقضية اعتداء جنسي مزعومة، حيث يعتقد أن سكرتيرة سابقة كانت تعمل في مكتب بارك قد قدمت مؤخرا شكوى جنائية ضد رئيس البلدية.

وكان بارك الذي يترأس بلدية سيئول منذ عام 2011 يعد مرشحا محتملا عن الحزب الليبرالي في انتخابات الرئاسة القادمة عام 2022.

المصدر: يونهاب