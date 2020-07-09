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اختفاء رئيس بلدية سيئول في ظروف غامضة

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اختفاء رئيس بلدية سيئول في ظروف غامضة
عناصر من الشرطة الكورية الجنوبية
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قالت الشرطة الكورية الجنوبية، اليوم الخميس، إنها تبحث عن رئيس بلدية العاصمة سيئول بعد أن أبلغت ابنته عن اختفائه.

وأوضحت شرطة العاصمة أن أفرادها يبحثون عن بارك وون-سون في منطقة سونج بوك دونغ، في شمالي سيئول، حيث التقطت إشارة هاتفه للمرة الأخيرة.

وأضافت الشرطة أن ابنته أبلغت عن اختفائه الساعة 5:17 مساء اليوم (08:17 بتوقيت غرينتش) وقالت إن هاتفه مغلق.

وينظر إلى بارك، الذي يرأس بلدية سيئول منذ عام 2011، على أنه مرشح رئاسي محتمل لليبراليين في الانتخابات الرئاسية لعام 2022.

المصدر: رويترز

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