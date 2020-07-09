إيطاليا ستراقب مياه الصرف لتتبع موجة جديدة محتملة لكورونا

أعلن المعهد الوطني للصحة في إيطاليا اليوم الأربعاء، أن حكومة البلاد تخطط لمراقبة مياه الصرف بأنحاء إيطاليا، للبحث عن دلائل محتملة على أي تفش جديد لعدوى "كوفيد-19".

وسيركز مشروع مراقبة مياه الصرف في مرحلته الأولى التي تبدأ الشهر الحالي، على مواقع ذات أولوية مثل المنتجعات السياحية، وسيتوسع في أكتوبر المقبل، بشبكة مراقبة تمتد لجميع المدن الإيطالية.

وذكر المعهد الشهر الماضي، أن العلماء عثروا على آثار فيروس كورونا في مياه صرف أخذت من ميلانو وتورينو في ديسمبر 2019، مما يرجح فرضية أن "كوفيد-19" كان منتشرا في شمال إيطاليا قبل إعلان الصين عن أول حالة إصابة.

وتوضح الخطوة مدى تطلع البلاد للاستعداد جيدا لأي موجة جديدة من فيروس كورونا، حيث أصبحت إيطاليا إحدى أكثر الدول تضررا من الجائحة في وقت سابق من هذا العام، وسجلت حتى اليوم 242149 إصابة و34914 وفاة.

وكشفت أبحاث في هولندا وفرنسا وأستراليا ودول أخرى، أدلة على أن الفيروس الذي يتسبب في مرض "كوفيد-19"، يمكن رصده في مياه الصرف وبدأت دول كثيرة في أخذ عينات من مياه الصرف لتتبعه.

المصدر: "رويترز"